Torino, “rave party” in appartamento con hashish e stupefacenti: denunciato tunisino

L'uomo, 41 anni e con precedenti di Polizia, era in compagnia di altri due amici. Trovate in casa compresse di "Rivotril"

Aveva organizzato un vero e proprio “rave party” nel proprio appartamento di corso Peschiera, a Torino, con invitati, hashish ed altri stupefacenti. Gli agenti del commissariato San Secondo, però, hanno sentito la musica ad alto volume e il vociare di più persone e si sono quindi precipitati sul luogo, fermando il tutto e denunciando il responsabile, un 41enne tunisino con precedenti di Polizia.

E’ accaduto lo scorso sabato sera: all’interno della casa del tunisino gli agenti hanno ritrovato circa 10 grammi di hashish in una scatola ed un bilancino di precisione. In camera da letto, inoltre, sono state ritrovate 5 scatole di compresse di “Rivotril“, farmaco derivato dalla Benzodiazepina che provoca effetti stupefacenti se assunto in grandi quantità.