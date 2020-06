Torino, reati e atti persecutori: tre arresti nel fine settimana [VIDEO]

Intensificati i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Torino contro i reati predatori.

Un cittadino rumeno di 20 anni, senza fissa dimora, è stato sottoposto a fermo per una rapina ai danni di un 23enne avvenuta il 20 maggio scorso nei pressi del parco “Colletta“: dopo aver minacciato il ragazzo con un coltello, lo ha costretto a farsi consegnare il proprio cellulare.

Ad Alpignano, nel torinese, i militari dell’Arma hanno invece fermato un gambiano 22enne senza fissa dimora, celibe e disoccupato che, dopo essersi introdottosi all’interno del locale centro di accoglienza da cui era stato allontanato giorni scorsi, ha minacciato con un coltello un suo connazionale con l’intento di sottrargli lo smartphone. Sequestrato un coltellino con lama di 6 cm a seguito della persquisizione.

A Moncalieri, infine, una gazzella della sezione radiomobile è intervenuta su richiesta al 112 di una 18enne marocchina, minacciata da un connazionale 29enne che, non avendo accettato l’interruzione della loro relazione sentimentale, si era recato presso la sua abitazione suonando ripetutamente al citofono. La giovane vittima ha poi denunciato ai Carabinieri di aver già subito in passato ripetute minacce di morte e molestie da parte dell’uomo, che è stato così arrestato per atti persecutori.