Torino, riapre al pubblico l’ufficio postale di via Negarville

In funzione da domani: era chiuso da gennaio in seguito a un incendio doloso

Poste Italiane comunica che domani, 2 luglio, riaprirà al pubblico l’Ufficio Postale di via Negarville. La chiusura dell’ufficio, nello scorso mese di gennaio, era stata necessaria a seguito dell’incendio doloso che aveva interessato in particolare l’ATM Postamat. La sede postale è stata interessata da lavori di pulizia e messa in sicurezza dei locali e dalla sostituzione dell’ATM Postamat per poter continuare a garantire un servizio essenziale alla cittadinanza.

Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Il nuovo Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Lo sportello è anche dotato di monitor digitale a elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote. La sede di via Negarville sarà disponibile per i cittadini secondo i consueti orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.