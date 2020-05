Torino, riapre il Museo Egizio: il 2 giugno l’ingresso sarà gratuito

Iniziativa speciale in occasione della Festa della Repubblica: obbligatoria la prenotazione online

Il Museo sarà poi aperto dal venerdì alla domenica a tariffe scontate per tutti

Riapertura speciale per il Museo Egizio di Torino. Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l’ingresso, dalle 10 alle 18, sarà gratuito con obbligo di prenotazione online. I visitatori potranno scegliere la fascia oraria preferita e dovranno presentarsi all’ingresso con il biglietto elettronico. Un modo efficace per escludere le code.

“Coì il direttore Christian Greco e la presidente Evelina Christillin, insieme a tutta la squadra del Museo, scelgono di celebrare la Festa della Repubblica” si legge sul sito del Museo.

A questa prima giornata speciale seguirà dal 5 giugno il nuovo calendario di aperture: il Museo Egizio sarà visitabile tre giorni alla settimana, il venerdì, il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle ore 18, a tariffe d’ingresso scontate per tutti:

– il prezzo d’ingresso è stato fissato a 9 euro (anziché 15 euro)

– il ridotto studenti (15-18 anni e universitari) passa da 4 a 2 euro

– Resta a 1 euro l’accesso dei ragazzi dai 6 ai 14 anni

La novità è rappresentata dal Family Ticket, dedicato ai nuclei composti da due adulti e due minorenni, al costo di 18 euro.