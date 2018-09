Torino, riapre il supermarket della droga di via Bologna: pusher arrestato per la seconda volta in pochi giorni

Arrestato soltanto pochi giorni fa, scarcerato e sottoposto all’obbligo di firma, ha ripreso la sua attività di sempre: spacciare. No, lui, il 21enne marocchino F.A., non è un pusher come gli altri. Perché al sesto piano di un edificio di via Bologna, a Torino, aveva allestito un vero e proprio supermercato della droga.

Smantellato dai carabinieri nell’operazione dei giorni scorsi che ha portato all’arresto del giovane, lo straniero ha riaperto le porte del market.

Se i carabinieri sono potuti entrare (nuovamente) in azione, è stato grazie alle numerose segnalazioni dei condomini, insospettiti dal continuo viavai di persone dall’appartamento occupato dal 21enne.

In questa circostanza, è finito in manette anche il fratello 24enne di F.A.: nell’alloggio i militari hanno trovato e sequestrato 40 grammi di droga fra eroina e marijuana.