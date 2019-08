Una colonna di fumo nero che si leva nel cielo. Un rogo, l’ennesimo. Nel campo rom di via Germagnano, a Torino. La denuncia arriva via social da Fabrizio Ricca (Lega): “Ancora roghi dal campo nomadi di via Germagnano – scrive il consigliere comunale e assessore regionale alla Sicurezza -. Ancora silenzio di Appendino e soci, interessati solo a fare cassa con la Ztl! È ora di dire basta”.