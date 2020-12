Torino, ricercato tradito dalla cicatrice: riconosciuto in un bar e arrestato

Ricercato per reati contro la persone, è stato sorpreso in un bar e arrestato. E’ successo, ieri mattina, in zona San Paolo, a Torino. Gli agenti della Squadra Volante si sono messi sulle tracce di un 59enne peruviano raggiunto da un ordine di carcerazione del Tribunale: non avendolo trovato in casa, hanno iniziato a perlustrare il quartiere e, in particolare, i locali dove avrebbe potuto trovare rifugio.

A tradirlo, una cicatrice sul volto: proprio grazie a questa sua caratteristica è stato individuato, dopo circa un’ora, in un bar. Dovrà scontare una pena di 2 anni, 3 mesi e 21 giorni.