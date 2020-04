Torino, ecco come richiedere i buoni spesa chiamando il call center

Per richiedere i buoni spesa il Comune di Torino ha previsto due modalità. Non tutti, infatti, hanno internet per cui, oltre alla domanda online, si può chiamare il call center (01101130003 – Attenzione a digitare il doppio ‘011’). Un operatore comunale effettuerà, in collegamento telefonico con l’utente, la compilazione della domanda on-line per conto dell’utente.

Il servizio di call center sarà aperto nei seguenti orari:

Venerdì 3 aprile dalle ore 10 alle ore 18

Sabato 4 aprile dalle ore 9 alle ore 17

Domenica 5 aprile dalle ore 9 alle ore 12

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18