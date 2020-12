Torino ricorda il rogo della Thyssenkrupp: presentato il monumento in ricordo delle vittime

Il 6 dicembre del 2007, poco dopo la mezzanotte, un’esplosione scoppiata nello stabilimento Thyssenkrupp, a Torino, uccise otto operai, in uno degli incidenti sul lavoro più gravi della storia dell’Italia contemporanea. Oggi, nel ricordo dei 13 anni dalla strage, la città ha presentato, nel Cimitero Monumentale, un monumento in ricordo delle vittime.

APPENDINO: “NON C’E’ ANCORA GIUSTIZIA”

Ricordo che la sindaca, Chiara Appendino, ha voluto onorare anche via social: “Il rogo alla Thyssenkrupp è stato una delle più terribili tragedie della storia di Torino. Un incendio che ha strappato alla vita e alle loro famiglie Antonio, Roberto, Angelo, Bruno, Rocco, Rosario e Giuseppe. A distanza di 13 anni ancora non si è compiuta una vera e completa giustizia nei confronti dei responsabili di quella strage”.

IL RICORDO

“Giustizia che continuano a chiedere e a perseguire, con coraggio, determinazione e speranza, donne capaci di una forza che ho visto poche volte in vita mia – ha aggiunto la sindaca -. Le madri di quei ragazzi che non si sono mai arrese e a cui le Istituzioni italiane, domani come oggi, dovranno continuare a stare vicino. Quest’anno abbiamo consegnato alla città il monumento in ricordo di quella tragedia, dove quegli uomini, quei padri, quei mariti, quei fidanzati, quegli amici, insieme, riposeranno per sempre”.