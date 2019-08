Torino, rifugiato eroe sventa scippo e fa arrestare il ladro: “In Italia per curare mio figlio”

Quando ha visto due ragazzi che stavano aggredendo una signora non ha esitato a rincorrerli, a dispetto dell’indifferenza generale, fino ad acciuffarne uno, bloccandolo fino all’arrivo della polizia. È accaduto lunedì scorso a Torino. Il protagonista? Bousaoud Salaheddine, marocchino di nascita e aspirante rifugiato, in Italia per poter curare il più grande dei suoi tre figli, Riade, che soffre di una malattia rara, lo Xeroderma pigmentoso. Una malattia terribile, visto che impedisce al piccolo di giocare all’aperto con altri bambini.

Attraverso la sua pagina Facebook, è il consigliere regionale del Piemonte Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi e Uguali in Consiglio, a raccontare maggiori dettagli sulla vicenda: “Il sig. Bousaoud Salaheddine lunedì 19 agosto 2019 tra le 11,30 e le 12,30 si trovava a Torino per un colloquio di lavoro”, scrive Grimaldi nel suo post. “Dopo aver terminato il colloquio si stava dirigendo verso Porta Nuova per tornare a Carmagnola, improvvisamente ha sentito urlare e ha notato che due ragazzi stavano aggredendo una signora, strappandole qualcosa di dosso. Inizialmente non si era reso conto che le stessero rubando una collana, quando ha capito l’accaduto, stupito dell’indifferenza delle altre persone presenti, Salaheddine ha subito iniziato a rincorrere i due malviventi, riuscendo alla fine a fermarne uno”.

“La signora che era insieme a un’altra ha continuato ad urlare, le persone presenti hanno iniziato ad avvicinarsi solo quando il ladro era stato immobilizzato da Salaheddine“, prosegue il racconto di Grimaldi. “Il ladro è stato trattenuto fino all’arrivo della polizia che, giunta sul posto ha verificato i documenti e ha chiesto di raccontare l’accaduto. Salaheddine ha spiegato quanto fosse successo descrivendo anche il ladro che era riuscito a scappare, ha firmato un verbale e gli è stato detto che sarebbe stato ricontattato per testimoniare”.

“Probabilmente avrebbe diritto al permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile, introdotto dal decreto sicurezza lo scorso anno, ma Salaheddine – prosegue il consigliere – ha subito precisato che non gli interessa, ha agito così perché gli è venuto istintivo ma non vuole nulla in cambio. Salaheddine è arrivato in Italia dal Marocco a gennaio di quest’anno per poter curare il più grande dei suoi 3 figli, Riade, che ha una malattia rara, chiamata Xeroderma pigmentoso, che gli impedisce di giocare all’aperto con gli altri bambini perché la sua pelle non può esporsi al sole. Ecco l’unica cosa che interessa veramente a Salaheddine è poter curare suo figlio e cercare di fargli vivere una vita più simile possibile a quella degli altri ragazzi della sua età. Salaheddine, sua moglie, Riade e i suoi altri 2 figli, vivono a Carmagnola, dove a gennaio sono stati accolti dall’Associazione Tra Me“.