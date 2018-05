Torino ringrazia l’Egizio: il Museo porta 187 milioni di euro l’anno

Il Museo Egizio si rivela una vera e propria miniera d’oro per Torino, in quanto porta al capoluogo piemontese 187 milioni di euro l’anno. E’ ciò che emerge da una ricerca del Centro Studi Silvia Santagata, che, tra settembre 2016 e giugno 2017, ha effettuato più di 3mila interviste per analizzare la tipologia di visitatori e l’impatto economico sul territorio.

Più di un intervistato su quattro ha detto che sceglie di recarsi a Torino proprio per visitare l’Egizio. E ogni turista spenda in media 81 euro al giorno. La maggior parte dei visitatori (61,4%) arriva dall’Italia, il 15% dall’estero.

“Siamo orgogliosi per l’esito di questa indagine che consideriamo un punto di partenza per definire le future strategie e per affermare il ruolo del Museo Egizio sia in ambito scientifico sia turistico” ha dichiarato la presidente Evelina Christillin.