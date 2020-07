Torino, rintracciati e arrestati due ricercati

Nella scorsa settimana personale del Commissariato Barriera Nizza che si occupa delle misure di prevenzione, di sicurezza e cautelari ha portato a termine con successo le ricerche di due cittadini, un italiano e un romeno, destinatari di ordini di carcerazione. L’attività di indagine ha consentito l’individuazione dei ricercati e la loro assicurazione alla giustizia, nonostante entrambi fossero irreperibili da tempo.

Nel primo caso, si tratta di un cittadino italiano di 32 anni, che dovrà espiare una pena di un anno di reclusione per la violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo di dimora. Il 32enne, residente in via Nizza, è stato rintracciato in via Artom.

Il 23enne romeno, invece, che si trovava in Germania, rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato, è stato convinto da questi ultimi a rientrare in Italia per l’espiazione della pena a suo carico, di oltre un anno e 11 mesi di reclusione in merito a reati inerenti agli stupefacenti, oltre a una multa di 5.433 euro.

Fatto rientro da Monaco con volo aereo presso l’aeroporto di Torino-Caselle, ha trovato ad aspettarlo i poliziotti della PolAria e del Commissariato Barriera Nizza, che hanno proceduto al suo arresto