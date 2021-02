Torino: rinviato a giudizio per estorsione l’ex portavoce di Appendino, Pasquaretta

Avrebbe messo in atto un'estorsione ai danni della sindaca e dell'onorevole Castelli per ottenere nuovi incarichi

Luca Pasquaretta, ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino ed ex uomo chiave nella comunicazione di Palazzo civico, è stato rinviato a giudizio per corruzione, peculato, estorsione, traffico d’influenze e turbativa d’asta.

Lo ha deciso, questa mattina, il gup al termine dell’udienza preliminare. Rinvio a giudizio per altre sei persone tra cui Mario Montalcini, ex vicepresidente della Fondazione per il Libro, e Giuseppe Ferrari, vicesegretario generale del Comune.

Pasquaretta avrebbe messo in atto un’estorsione ai danni di Appendino e l’onorevole Laura Castelli per ottenere nuovi incarichi in seguito allo scandalo della consulenza fantasma da 5.000 euro al Salone del Libro del 2017.