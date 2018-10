Torino, ripresa degli allenamenti con i nazionali

Granata al lavoro in vista della sfida col Bologna: differenziato per Edera, Lukic, Parigini e Sirigu, recuperato De Silvestri

Ripresa degli allenamenti per il Torino dopo i giorni di riposo concessi per la pausa per gli impegni delle nazionali. La formazione granata è tornata al lavoro a ranghi più completi, visto il massiccio rientro di calciatori dall’estero.

Con il gruppo hanno lavorato i nazionali Edera, Lukic, Parigini e Sirigu che hanno svolto una seduta differenziata. Recuperato anche De Silvestri, mentre prosegue il programma personalizzato per Ansaldi e Zaza.

Domenica prossima i granata sono attesi dal confronto sul campo di Bologna e inseguono la terza vittoria consecutiva dopo i rinfrancanti successi a spese di Chievo e Frosinone nelle ultime gare giocate.