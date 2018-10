Torino, ripulisce le auto in sosta per comprare la droga: 22enne in manette

Ripulisce le auto in sosta con l’obiettivo di racimolare i soldi per comprare la droga. Ma è stato scoperto e arrestato. E’ successo in largo Tabacchi, a Torino: in manette è finito un romeno di 22 anni.

IL FATTO.

La madre lo aveva lasciato al verde e così il giovane ha deciso di rifarsi sui veicoli parcheggiati rubando oggetti che avrebbe potuto poi rivendere. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre con una torcia cercava di capire cosa potesse sgraffignare dalle macchine. Una volta fermato, ha ammesso di aver scassinato e saccheggiato otto auto. Nel suo zaino i militari hanno recuperato 63 euro in monete, dei profumi, un iPod e una giacca.