Torino. Rissa tra stranieri in stazione: denunciato 34enne, irregolare

Negli scorsi giorni, a Torino, il personale Polfer è intervenuto per sedare una rissa tra due stranieri. Gli agenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 34enne malese per inottemperanza all’Ordine del Questore di Torino di abbandonare il territorio nazionale e sanzionato amministrativamente un 24enne guineano per possesso di sostanza stupefacente.

IL BILANCIO SETTIMANALE DELLA POLFER

Prosegue l’attività di controllo della Polizia di Stato sui treni e nelle stazioni di Piemonte e Valle d’Aosta. Il bilancio settimanale vede 2 arresti, 5 indagati, 2.504 persone controllate di cui 577 positive in Banca Dati. Sono state 286 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 9 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori: 27 i servizi di vigilanza a bordo treno, per un totale di 68 treni presenziati. Undici, invece, i servizi lungo linea e 55 quelli di ordine pubblico.