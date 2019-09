Torino, ristorante da incubo in via Nizza: scatta la chiusura. Titolare denunciata e multa da oltre 20mila euro [VIDEO]

Nell’ambito dei controlli ad ‘alto impatto’, gli agenti del commissariato Barriera Nizza, insieme agli colleghi del reparto prevenzione crimine Piemonte, della polizia municipale (sezione San Salvario) e dei tecnici dell’Asl, hanno ispezionato diversi esercizi pubblici.

Il titolare di una gastronomia in via Sant’Anselmo ha ricevuto sanzioni per 11.700 euro a causa di diverse violazioni amministrative.

La titolare di un locale in via Nizza, invece, è stata denunciata per la cattiva conservazione degli alimenti trovati in cucina e nel deposito adiacente. Nei congelatori erano presenti diverse confezioni di carne delle quali non è stato possibile verificare né la tipologia del prodotto, né la provenienza. Inoltre, erano contenuti in buste non alimentari oppure aperti ed esposti al contatto con le pareti del congelatore e ricoperti di ghiaccio.

Alcuni di questi alimenti, privi di involucro, erano a contatto tra di loro con l’impossibilità di stabilirne la tipologia. Complessivamente sono stati sequestrati più di 30 chili di prodotti alimentari di origine animale e vegetale.

La polizia municipale, inoltre, ha riscontrato diverse violazioni amministrative, sanzionando la titolare per quasi 23.000 euro. E’ stata anche denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: durante il controllo, la donna, di nazionalità cinese, ha spintonato più volte gli agenti colpendo al petto con un calcio uno di questi e provocando lesioni guaribili in tre giorni.

Infine, i tecnici dell’Asl hanno riscontrando numerose irregolarità igienico sanitarie non sanabili e, vista la sporcizia accumulate nel tempo in cucina, ha intimato l’immediata chiusura dell’attività fino al completo ripristino degli ambienti.

Multe da 7.500 e da 2.100 per altri due locali, uno in via Monti e l’altro in via Madama Cristina.