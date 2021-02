Torino, ristorante da incubo in via XX Settembre: sequestrati 33 chili di alimenti [LE FOTO]

Sequestrati 33 chili di alimenti mal conservati in un ristorante cinese di Torino. A scoprirlo, ieri pomeriggio, gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato un’ispezione nel locale di via XX Settembre, in centro.

Durante il controllo i ‘civich’ hanno rinvenuto diversi alimenti, tra i quali ravioli di gamberi, gelatina e tranci di vitello, in cattivo stato di conservazione, acquistati freschi e portati allo stato di congelazione senza l’utilizzo dell’abbattitore di temperatura. Invece altri prodotti, tra cui polpi, calamari e anatre intere, sono stati acquistati congelati, privi di copertura o sacchetto idoneo alla congelazione.

Il macchinario per il raffreddamento rapido degli alimenti è stato trovato al piano inferiore del locale, posizionato in una nicchia dietro una colonna di sedie impilate, scollegato dalla rete elettrica e utilizzato come dispensa per alcuni pacchi di zucchero.

Gli agenti, inoltre, hanno riscontrato precarie condizioni igienico sanitarie della cucina e, per tale motivo, hanno sanzionato la titolare del locale, una quarantaseienne di nazionalità cinese, che è stata anche denunciata per somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione.