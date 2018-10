Torino, ritrovati due scooter green rubati: denunciato l’autore di uno dei furti

La polizia di Torino ha recuperato due scooter elettrici della MiMoto, la start up che ha lanciato lo scooter sharing elettrico in Italia, e ha denunciato l’autore di uno dei due furti, sorpreso ancora a bordo del mezzo.

Gli scooter elettrici sono stati ritrovati poche ore dopo il furto grazie al sistema di rilevazione satellitare Gps che consente di localizzarne la posizione in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione.

Il sistema Gps è in dotazione in ognuno dei 150 mezzi a energia elettrica green della MiMoto, che ha scelto Torino come seconda città in Italia per sviluppare il suo servizio.