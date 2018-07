Torino, ritrovato capolavoro di Piffetti da oltre due milioni di euro

Ritrovata a Torino dai carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale una straordinaria opera dell’ebanista Pietro Piffetti, del valore di oltre 2 milioni di euro: una scrivania a doppio corpo con pregiati intarsi di avorio e madreperla, scomparsa dall’Italia negli anni immediatamente successivi alla fine dell’ultimo conflitto mondiale.

La scrivania era stata trasportata prima in Francia, poi in Svizzera e quindi negli Stati Uniti, dove era stata esposta a partire dalla seconda metà degli anni 90 al Metropolitan Museum of Art di New York.

Ulteriori informazioni sui dettagli e le circostanze che hanno portato al clamoroso ritrovamento verranno fornite in conferenza stampa, alle 11, a Torino, nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Chiablese.