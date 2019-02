Torino, rogo alla Thyssen: ordine d’arresto in Germania per due dirigenti condannati in Italia

Ordine d’arresto per due dirigenti della Thyssen coinvolti nell’inchiesta giudiziaria sul rogo che, nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2007, provocò la terribile morte di 7 operai nello stabilimento dell’azienda tedesca, in via Regina Margherita a Torino.

SENTENZE ESEGUIBILI PER I GIUDICI

La notizia è stata data dall’agenzia tedesca Onvista, in base alla quale “il tribunale distrettuale di Essen ha dichiarato ammissibile l’esecuzione delle sentenze emesse in Italia, come riferito nei giorni scorsi da un portavoce della Corte”.

ORDINE D’ARRESTO PER L’AD E UN CONSIGLIERE

I dirigenti in questione sarebbero l’amministratore delegato Harald Espenhahn, condannato in Cassazione a 9 anni e 8 mesi (e per il quale il tribunale di Essen si è pronunciato lo scorso 17 gennaio) e il consigliere del gruppo Gerald Priegnitz, condannato a 6 anni e 10 mesi (nel suo caso i giudici tedeschi si sono espressi lo scorso 4 febbraio). Entrambi, sempre come riporta l’agenzia, dovrebbero scontare una condanna di 5 anni, il massimo consentito in Germania per l’omicidio colposo.

I DUE MANAGER HANNO IMPUGNATO LA DECISIONE

Tuttavia, secondo quanto trapelato dallo stesso tribunale distrettuale, i due manager hanno impugnato la decisione presso la corte di appello di Hamm. E non potranno, pertanto, essere arrestati prima della pronuncia.

IL COMMENTO DELL’EX PM GUARINIELLO

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione da Raffaele Guariniello, l’ex pubblico ministero che seguì il processo torinese. “L’importante è che i dirigenti tedeschi scontino le pene, come avvenuto per i manager italiani. Sono passati tanti anni dalla tragedia, ma questo è un giorno importante perché giustizia è stata fatta”.

OPERAIO SUPERSTITE: “FINALMENTE UN MINIMO DI GIUSTIZIA”

“Nessuno ha vinto ma almeno dopo tanti anni finalmente si compie quel percorso che abbiamo fatto con grande dolore e sofferenza e si arriva ad un minimo di giustizia in cui abbiamo sempre creduto” ha commentato Antonio Boccuzzi, l’operaio che nel dicembre 2007 rimase ferito al rogo della Thyssen.

I TIMORI PER UN ALTRO EPILOGO

“Le notizie trapelate dal servizio delle Iene ci hanno fatto temere che l’epilogo del nostro processo potesse essere l’archiviazione. Un epilogo ingiusto e irrispettoso anche per il nostro Paese in cui i due manager tedeschi hanno lavorato e, come evidenziato nel processo, cagionato la morte di sette uomini” ha concluso.