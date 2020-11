Torino, rompe la catena di una bici e la ruba: segnalato e arrestato

Ha rotto la catena che assicurava la bicicletta ad un lampione, ed è scappato via in sella ad essa (abbandonando, tra l’altro, quella sulla quale si trovava). Visto da un passante, è stato rintracciato ed arrestato. E’ accaduto a Torino: protagonista un 44enne italiano, con precedenti di Polizia.

L’EPISODIO

Il tutto è avvenuto in via Roccavione. Ad allertare il 112 è stato un cittadino dal proprio balcone, che ha visto il soggetto in sella ad una bicicletta sostare nei pressi di un lampione, estrarre una tenaglia, tranciare la catena che assicurava un’ulteriore bicicletta al palo e successivamente allontanarsi a bordo di questa, abbandonando nello stesso punto la precedente.

BLOCCATO E ARRESTATO

Bloccato sul marciapiede di via Cigna in contromano, l’uomo è stato trovato in possesso dello stesso arnese precedentemente segnalato. Con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio ed un divieto di dimora nel comune di Torino, il quarantaquattrenne è stato arrestato per furto e denunciato per ricettazione e violazione delle normative anti-Covid.