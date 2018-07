La vittima ha trovato rifugio in auto: agli agenti ha raccontato di subire violenze da un anno e mezzo

Roso dalla gelosia, ha preso a calci la compagna al culmine di un violento litigio. E’ successo nel quartiere Lucento di Torino. La vittima, una donna italiana, è riuscita a scappare di casa trovando rifugio in auto: da lì ha chiamato le forze dell’ordine.

Agli agenti della squadra volante ha raccontato di subire violenze da un anno e mezzo, sempre per motivi riconducibili all’insana gelosia del suo convivente. L’uomo, un 32enne italiano, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.