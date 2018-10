Torino, ruba 200 chili di rame in una ditta: 33enne in manette [LE FOTO]

Si è intrufolato con un complice all’interno di una ditta in corso Romania, a Torino, per rubare cavi di rame, ma il colpo non è riuscito ed è finito in manette.

I poliziotti, con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono riusciti ad arrestare un romeno di 33 anni, che, entrato in azione nel cuore della notte, stava per sottrarre all’azienda circa 200 chili di materiale.

E’ invece riuscito a scappare il complice. La refurtiva, composta da 46 bobine di cavi elettrici, è stata recuperata sul tetto e sottoposta a sequestro.