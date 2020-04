Torino, ruba 6 bottiglie di talco in una farmacia: scoperto e arrestato

27enne moldavo fermato in via Martorelli

L’emergenza coronavirus ha di fatto reso merce rara alcuni prodotti come lievito, farina e talco. A Torino un moldavo di 27 anni ha provato a fare scorta proprio di talco (senza pagare), ma non gli è andata bene ed è finito dietro le sbarre.

Sabato pomeriggio l’uomo è entrato in una farmacia e, approfittando di un momento di distrazione delle dipendenti intente a servire la clientela, ha asportato da uno scaffale 6 bottiglie di talco per poi nasconderle sotto la giacca e uscire dal negozio. Accortisi di quanto appena accaduto, una dipendente e alcuni clienti sono usciti in strada segnalando l’accaduto a una pattuglia della squadra Volante.

Il ventisettenne, con precedenti, è stato poi fermato in via Martorelli e la refurtiva, del valore di circa 50 euro, riconsegnata al titolare della farmacia.