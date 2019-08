Torino, ruba 9 camicie e le nasconde in buste di altri negozi: arrestato

E' accaduto in via Roma

E’ successo alcuni giorni fa in un negozio di via Roma: un 32enne romeno ha prelevato 9 camicie da uno scaffale e, dopo esser sicuro che nessuno lo stesse vedendo, le ha infilate all’interno di altre buste in carta di marchi prestigiosi nel tentativo di dissimulare il furto. Fermato immediatamente dall’addetto alla sicurezza, l’uomo, con precedenti di Polizia a suo carico, è stato arrestato dalla Squadra Volante per tentato furto.