Torino, ruba 90 litri di carburante: 54enne colto in flagrante e arrestato [VIDEO]

I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Torino hanno arrestato in flagranza per furto aggravato di carburante un 54enne torinese, appaltatore di servizi per conto di una società petrolifera.

Grazie a un appostamento, questa mattina, i militari dell’Arma lo hanno sorpreso dopo aver manomesso il sistema elettronico di gestione dell’impianto di rifornimento, riempiendo 4 taniche di carburante per un totale di 90 litri, poi posizionate nel bagagliaio della propria auto. L’uomo dopo il furto è stato pedinato fino a un garage dove i carabinieri hanno riscontrato la presenza di ulteriori contenitori.

Sono tuttora in corso indagini per stabilire se sia responsabile anche di precedenti furti, per i quali il legale rappresentante della società petrolifera sta denunciando un significativo ammanco di carburante di ingente valore commerciale, avvenuto nell’arco degli ultimi 12 mesi.

L’uomo, incensurato, finirà agli arresti domiciliari.

