Torino, ruba borsello da un auto e scappa con la refurtiva: arrestato dopo inseguimento

Un arresto a Torino, nel pomeriggio di giovedì, per un tentato furto da un’auto in sosta: protagonista un cittadino romeno di 26 anni che è stato fermato dopo aver rubato un borsello e dopo aver tentato la fuga.

FERMATO DOPO UN INSEGUIMENTO

L’uomo si trovava con le gambe a penzoloni ed il busto all’interno del veicolo: un’immagine che non ha lasciato dubbi agli agenti, che lo hanno subito richiamato. A quel punto il 26enne si è dato alla fuga in direzione piazza Borgo Dora, gettando anche via la refurtiva, ma alla fine la sua corsa si è interrotta ed è finita con l’arresto. La borsa è stata restituita al legittimo proprietario, accorso sul posto.