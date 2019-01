In manette un 34enne italiano. Nei guai anche il suo complice, che è stato denunciato

Credeva di farla franca, ma non gli è andata bene. Un italiano di 34 anni ha provato a rubare una bottiglia di liquore nascondendola dei pantaloni ma è stato sorpreso dall’addetto alla sicurezza di un supermercato di Torino.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante che hanno arrestato il 34enne per il reato di furto in concorso. Nei guai è finito anche l’uomo che era con lui, denunciato per lo stesso reato.