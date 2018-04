Torino, ruba cellulare in bar di via Cossa. Poi ferisce due agenti e danneggia l’auto della volante

Attimi concitati in via Cossa. Un uomo si è recato in un bar della zona per una birra, poi ha visto un cellulare sul bancone collegato all’impianto stereo e l’ha rubato, scappando in un amen.

I clienti hanno subito avvertito una pattuglia della volante, indicando la direzione in cui era fuggito il ladro, prendendolo poco dopo.

Il malvivente ha così iniziato una colluttazione con gli agenti, procurando delle lesione a due di loro prima di finire in manette.

Così un trentenne, con numerosi precedenti, è stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per insolvenza fraudolenta e danneggiamento aggravato, avendo causato dei danni alla volante a bordo della quale è stato tradotto in Questura.

Il cellulare è stato rinvenuto nelle sue tasche e riconsegnato al legittimo proprietario.