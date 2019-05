Torino, ruba cibo al supermercato per oltre 170 euro: agente libero dal servizio lo ferma

In manette un 31enne italiano con precedenti

E' successo in via Pirano

Poliziotto libero dal servizio ferma un ladro in un supermercato di via Pirano, a Torino. Il malvivente, un 31enne italiano con precedenti, era riuscito a oltrepassare la barriera delle casse, nonostante il tentativo di un dipendente di bloccarlo.

A questo punto è intervenuto l’agente che si trovava in coda alle casse: insieme all’addetto del negozio è riuscito a bloccare il ladro che stava scappando. Sul posto sono poi giunti gli uomini della squadra volante che lo hanno arrestato per rapina: aveva nascosto nella sua borsa alimenti per oltre 170 euro.