Torino, ruba prodotti alimentari nel supermercato dell’Area 12: in manette

Gli agenti del III comando San Paolo-Cenisa-Cit Turin della polizia municipale di Torino hanno arrestato il 53enne Gugliemo S. per rapina impropria. E’ successo ieri mattina, intorno alle 11:30, quando il responsabile del supermercato posto all’interno del centro commerciale Area 12 si è rivolto a una pattuglia in servizio all’Allianz Stadium.

I vigili urbani hanno bloccato il fuggitivo in via Sansovino: dai controlli effettuati sul suo conto è emerso che in passato si era già reso responsabile dei reati di violenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, truffa e furto. La merce sottratta al supermercato è stata recuperata e restituita.