Torino, ruba di tutto in un bar: la refurtiva è troppo pesante e subito viene acciuffato

Con in spalla un grosso sacco stava percorrendo via De Sanctis, a Torino, quando è stato fermato dagli agenti delle volanti. Non aveva fatto nemmeno 200 metri a piedi, dopo il colpo, per via del carico da 90 che trasportava. Poco prima, infatti, aveva commesso un furto ai danni di un bar sulla stessa via.

Si era intrufolato nel dehors, forzando l’accesso con delle aste di metallo prelevate dai bidoni dell’immondizia, e aveva sottratto dalle mensole del locale diversi oggetti ornamentali tra cui un pentolone con i manici in rame e un portabottiglie in ferro battuto. Aveva poi sradicato cinque applique in rame che risultavano saldate alle grate del dehors e un’insegna di legno e plastica con lampadine che era stata divelta dalla sua postazione. Durante queste fasi ogni volta che passava un’auto si nascondeva per evitare di farsi notare.

Il giovane, un venticinquenne romeno con precedenti, è stato arrestato per furto aggravato, denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, poiché è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite, e sanzionato per non aver rispettato le disposizioni anti Covid.

La scena era stata notata e dettagliatamente descritta alla polizia da un uomo che, intorno le due di notte di lunedì, era uscito sul balcone di casa a fumare una sigaretta.