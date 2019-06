Torino, ruba un cellulare a un’anziana: bloccato da un passante

Preso in consegna dagli agenti della squadra volante

Le ha strappato dalle mani il cellulare con un gesto fulmineo, mentre la vittima era seduta su una panchina del centro di Torino in compagnia del fratello 77enne, per poi fuggire in direzione di Palazzo Reale.

Il giovane ladro, un 27enne di origine romena, è stato però inseguito e raggiunto da un passante, che aveva ascoltato i richiami della donna e che è riuscito a bloccarlo fino all’arrivo della pattuglia di polizia della squadra volante.

Il 27enne, con numerosissimi precedenti di polizia a carico per reati contro il patrimonio e la persona, è stato tratto in arresto. L’accusa nei suoi confronti è quella di furto con strappo.