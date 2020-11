Torino, ruba un’auto ma viene localizzato: preso il ladro trasformista [LE FOTO]

Nello zaino aveva passamontagna, coltelli e altri attrezzi, ma anche abiti per cambiarsi dopo il furto e non essere riconosciuto

Martedì pomeriggio un uomo si è rivolto al 112 per denunciare il furto della sua Fiat Uno, avvenuto a Torino. Attraverso il gps gli agenti della polizia sono riusciti a localizzare l’auto in corso Cincinnato, ma, una volta raggiunta in via Plava, il conducente, un italiano di 42 anni, ha ignorato l’alt tentando la fuga senza successo.

Al momento del controllo l’uomo indossava un paio di guanti da elettricista, mentre in uno zaino aveva un passamontagna, tre coltelli, uno della lunghezza di 30 centimetri e due di 16, quattro cacciaviti, tre taglierini, una pinza e un paio di forbici, ovvero gli attrezzi utilizzati per rubare il veicolo su cui viaggiava. In un’altra sezione dello zaino aveva, invece, un paio di scarpe, una felpa, un cappellino, un paio di jeans e occhiali da sole: capi d’abbigliamento portati al seguito per effettuare dei cambi veloci e non essere rintracciato, una volta compiuto il reato.

Il 42enne, con diversi precedenti, è stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato per aver violato le normative anti coronavirus.