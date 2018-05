Torino, ruba uno zaino da un’ambulanza: 53enne in manette

L’uomo è stato anche denunciato per il possesso di arnesi atti allo scasso

Arrestato per aver rubato uno zaino da un’ambulanza a Torino. In manette è finito un 53enne, che è entrato in azione nel piazzale di corso Bolzano, dov’era parcheggiata l’ambulanza. L’allarme è stato lanciato da un volontario della Croce Verde, proprietario dello zaino.

Il ladro ha provato a scappare, ma è caduto durante la fuga ed è stato bloccato da alcuni passanti in via Grattoni. Proprio lì c’è uno degli ingressi della Questura e, infatti, gli agenti sono subito arrivati sul posto. L’uomo è stato anche denunciato per il possesso di arnesi atti allo scasso: aveva con sé un martelletto frangivetro e un cacciavite.