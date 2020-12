Furti e rapine a Torino: nella giornata di martedì gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 29enne georgiano per aver tentato di rubare dei vestiti da un negozio della città.

E’ accaduto in piazza Carducci. L’uomo si è servito di una borsa di carta “schermata” per evitare di far suonare i dispositivi di antitaccheggio presenti sugli articoli. Si è quindi diretto verso l’uscita ma è stato notato dal personale di vigilanza. Allertati i poliziotti, il 29enne è stato fermato ed arrestato.