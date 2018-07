Torino, ruba vestiti per 100 euro e scappa: la proprietaria del negozio lo insegue e lo fa arrestare

Ruba vestiti per 100 euro e scappa, la proprietaria del negozio lo insegue e richiama l’attenzione di un poliziotto del commissariato Barriera Milano di Torino che arresta il malvivente.

In manette è finito un italiano di 41 anni, che, dopo essere entrato in azione in un negozio di corso Giulio Cesare, ha inutilmente tentato la fuga in direzione piazza Derna. La titolare, infatti, non si è data per vinta e, al grido di “al ladro, al ladro!”, ha braccato il 41enne consentendo a un agente di intervenire.