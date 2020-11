Torino, rubano carta di credito ad un passante e vanno a fare la spesa: fermate

Hanno rubato la carta di credito ad un passante e quindi sono andate a fare la spesa con i suoi soldi. La vittima, però, ha ricevuto la notifica di pagamento sul proprio telefono, si è accorto del furto ed ha rincorso i delinquenti, facendoli arrestare dalla Polizia.

L’EPISODIO

E’ accaduto qualche giorno fa, a Torino, intorno alle 10 del mattino. L’uomo, secondo la ricostruzione, ha subito il furto in un’edicola della zona dopo che qualcosa ha urtato inavvertitamente contro di lui. Questi però, non dando peso a quanto accaduto, ha proseguito i propri acquisti.

LA VITTIMA SI ACCORGE DEL FURTO

Poco dopo, poi, si è accorto del furto: sul suo telefono arriva infatti un sms riguardante il saldo di una spesa effettuata con la carta di credito. Disorientato, la vittima infila la mano nella tasca del cappotto ed appura la mancanza del proprio portafoglio. Decide allora di recarsi all’indirizzo del negozio indicato nel messaggio, in via Monte Cucco. Una volta al suo interno nota presso le casse quattro clienti, alcune accompagnate da figli piccoli, in fila alla cassa per acquistare svariati prodotti e capi di vestiario con la sua carta di credito. Queste, per non essere costrette a digitare il pin di sicurezza, avevano effettuato 5 diversi pagamenti da non più di 25 euro l’uno.

LA FUGA, FERMATE IN DUE

Vistosi scoperte, le donne fuggono dal locale. La vittima tenta di rincorrerle, urlando di essere stato derubato. Le grida attirano l’attenzione di un passante che allerta immediatamente il 112. Due delle quattro donne vengono fermate: si tratta di una cittadina bosniaca di 35 anni e di una ragazza minorenne. Durante la perquisizione, i poliziotti rinvengono 3 paia di calzettoni, 8 confezioni di bagnoschiuma, 2 deodoranti, 5 flaconi di shampoo ed altrettanti di balsamo. Entrambe sono risultate avere numerose denunce ed arresti per precedenti specifici. Scattate le manette per la 35enne per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, per il quale è stata denunciata la minorenne, ed entrambe sono state indagate per ricettazione. Il portafoglio della vittima è stato ritrovato sotto un automobile in via Guido Rey e riconsegnato al legittimo proprietario.