Torino, rubano cavi e rubinetti dalle “piscine Sempione”: arrestati due 18enni

Due 18enni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati lo scorso mercoledì pomeriggio a Torino dagli agenti della Squadra Volante per furto in concorso per ricettazione. I due sono stati infatti beccati a rubare materiale metallico dalle “piscine Sempione”, quali cavi e rubinetti.

IL FATTO

E’ accaduto intorno alle 15. Alcuni cittadini della zona hanno segnalato l’episodio alla Polizia. I due stavano trafugando il materiale grazie anche all’utilizzo di carrelli prelevati da un supermercato della zona. Alla vista delle volanti i due si sono dati alla fuga all’interno del parco Sempione, in direzione della stazione Rebaudengo, cercando di far perdere le proprie tracce. La loro corsa, alla fine, è terminata in via Fossata: gli oggetti rubati sono stati recuperati ed i due arrestati e sanzionati.