Torino, rubano cellulare a passante: due rapinatori in manette

Controlli dei carabinieri sotto i portici di via Nizza: arrestati due marocchini, irregolari e con precedenti di Polizia

Nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal Comando Provinciale sotto i portici di via Nizza per contrastare la situazione di degrado dell’area segnalata dai residenti, i carabinieri hanno arrestato per rapina due cittadini marocchini, con precedenti e irregolari sul territorio nazionale.

I due sono stati sorpresi dopo che avevano aggredito alle spalle un passante, rubandogli il telefono cellulare che aveva nella tasca del giubbotto. I due, nonostante abbiano tentato di dileguarsi per le strade limitrofe, sono stati in breve tempo intercettati e fermati. Ora sono stati tradotti presso il carcere del capoluogo piemontese.