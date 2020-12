Torino, rubano la borsa a una donna: un passante li insegue e li fa arrestare

Erano in tre. E correvano in via Malone, verso corso Vercelli, a Torino. Due davanti, il terzo li inseguiva. A notarli, mercoledì, gli agenti della Squadra Volante, che li hanno fermati: si trattava di due uomini di origini nordafricane e un senegalese.

I poliziotti hanno appurato che le due persone inseguite si erano poco prima impossessate della borsa di una donna, mentre la vittima stava parcheggiando.

Nella circostanza, uno dei due, dopo aver colpito l’auto, ha indicato un fantomatico malfunzionamento, cosa che ha permesso al suo complice di rubare la borsa di valore contenente diversi oggetti.

Attirato dalle urla della donna, il giovane senegalese si era messo all’inseguimento dei due, che hanno gettato per terra la refurtiva continuando la loro fuga. Una volta raggiunti, lo hanno minacciato, simulando di essere armati. Poi sono arrivati i poliziotti che hanno arrestato i malviventi per rapina.

Gli agenti, su indicazione del giovane, hanno poi recuperato la borsa, riconsegnandola alla vittima che ha ricompensato ‘l’eroe’ per l’aiuto fornito.