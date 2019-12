Torino, rubano la borsa ad una donna in stazione: due arresti

Natale di lavoro per la Polizia Ferroviaria di Torino Porta Nuova, che lo scorso mercoledì ha arrestato due italiani per il furto di una borsa ai danni di una donna che era in compagnia di un’amica ed era in procinto di salire sul treno.

IL FURTO

I due delinquenti, un 23enne ed una 19enne, hanno preparato uno stratagemma per compiere il furto: la ragazza ha chiesto l’ora alla malcapitata mentre il complice le ha sottratto la borsa dandosi poi alla fuga. Le donne, sconvolte per l’accaduto, hanno urlato attirando l’attenzione degli agenti in servizio sul posto: dopo un breve inseguimento i due ladri sono stati fermati e la refurtiva recuperata. Uno dei due malviventi, entrambi italiani e tossicodipendenti, era già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. La borsa, che conteneva circa 250 euro ed altri oggetti personali della vittima, è stata restituita alla proprietaria, che ha quindi potuto salire in treno regolarmente.