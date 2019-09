Torino, rubano portafogli a una 15enne alla fermata del bus: un cittadino li fa arrestare

E' successo in via Sacchi

Si sono piazzati dietro a una ragazzina che aspettava l’autobus in via Sacchi angolo Magenta, a Torino, e, mentre uno le apriva lo zainetto facendo scivolare per terra il portafogli, la complice lo recuperava, portandolo a sé col piede, per poi allontanarsi.

La ragazzina derubata, di appena 15 anni, non si è accorta di nulla, ma un’altra persona, che era in attesa del bus, ha subito avvisato il 112, fornendo le descrizioni dei due malviventi e di un terzo componente, con una felpa rossa, che aveva fatto da palo.

Quest’ultimo è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo dei poliziotti che, grazie alla collaborazione del cittadino intervenuto, hanno arrestato gli autori del furto. Si tratta di un trentasettenne e di una trentenne, conviventi. Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso con soggetto ignoto. Il maltolto è stato poi restituito alla vittima.