Torino: rubano portafogli sul tram, quattro giovanissime nei guai

Due arresti, una denuncia e una minore riaffidata ai genitori. Questi i provvedimenti presi nei confronti di quattro giovanissime cittadine romene di età compresa fra i 13 e i 17 anni, domiciliate presso il campo nomadi di Strada dell’Aeroporto.

Le quattro, sabato scorso, si sono suddivise i compiti a bordo del tram della linea 13: mentre le due più piccole distraevano la potenziale vittima, le altre due tentavano di appropriarsi del suo portafogli.

Nessuna, però, aveva messo in conto la reazione della vittima né la solidarietà degli altri passeggeri. La donna derubata, infatti, si è accorta immediatamente del furto, e così ha chiesto loro insistentemente la restituzione del maltolto. Per tutta risposta il gruppetto ha negato qualsiasi responsabilità e le ha urlato contro.

In questa fase il portafogli sottratto è caduto per terra e così la vittima è riuscita a rientrarne in possesso. Mentre la donna telefonava al 112, l’intervento di un passeggero presente sul mezzo ha fatto sì che le quattro giovani non scendessero dal tram facendo perdere le proprie tracce.

All’arrivo degli agenti della Squadra Volante, è stato possibile accertare come tutte le ragazze avessero numerosissimi precedenti di polizia per reati inerenti al patrimonio. Per le due più grandi, che hanno commesso il fatto, è scattato l’arresto per furto pluriaggravato in concorso, mentre per una di loro è scattata la denuncia e la tredicenne è stata riaffidata ai genitori.