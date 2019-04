Torino, rubano in una scuola e tentano la fuga: arrestati

Si tratta di due italiani: avevano portato via attrezzi da lavoro e materiale di ogni genere

Ancora un caso di furto a Torino: lo scorso lunedì è stato protagonista un istituto professionale in via Pergolesi, derubato da due italiani di 34 e 44 anni. I ladri, dopo una breve fuga, sono stati poi trovati e arrestati grazie alla segnalazione di un passante.

NEI BORSONI MATERIALE DI OGNI TIPO

I malviventi avevano con loro due borsoni di grandi dimensioni, riempiti di ogni tipo di oggetti presenti nella scuola: attrezzi da lavoro, materiale di cancelleria e persino cialde per il caffè. I due si erano dati alla fuga su un autobus della linea 2 ma, grazie alle segnalazioni, il mezzo è stato fermato e i colpevoli arrestati. Entrambi avevano precedenti di polizia a carico e sono stati arrestati per furto pluriaggravato in concorso.