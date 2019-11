Torino, rubano televisori e scappano in auto: preso un ladro, altri due ancora in fuga

Si sono introdotti in un supermercato dall’entrata di emergenza e dopo aver rubato diversi televisori si sono dati alla fuga. Intercettati e inseguiti dalla Polizia, hanno tentato di seminare gli agenti nella corsa.

La segnalazione è giunta poco dopo la mezzanotte di sabato, gli agenti della Squadra Volante intervenuti hanno incrociato la Fiat Multipla con la quale gli autori del furto si stavano dileguando, dando inizio all’inseguimento. I fuggitivi, nel tentativo di seminare gli agenti, hanno bruciato semafori, imboccato strade contromano e più volte hanno cercato di speronare gli inseguitori. Dopo alcuni minuti però il veicolo ha terminato la sua corsa contro un cancello all’interno del campo nomadi.

LA FUGA E’ PROSEGUITA A PIEDI

Due su tre sono riusciti a scappare, facendo perdere le tracce nei campi; il terzo è stato bloccato dagli agenti. Si tratta di un quarantaduenne con precedenti, con a carico un divieto di dimora nel comune di Torno. Arrestato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni personali e danneggiamento. Denunciato anche per ricettazione. Anche il veicolo risultava rubato: al suo interno sono stati trovati 7 televisori, oltre a un altro perso in precedenza durante la corsa. Indagini in corso per risalire all’identità dei suoi due complici.