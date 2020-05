Torino, saccheggia negozio di parrucchiera chiuso per il covid: incastrato dalle telecamere [VIDEO]

Arrestato marocchino di 44 anni: era riuscito a rubare prodotti per un valore di 2.500 euro

Aveva approfittato della chiusura prescritta per l’emergenza sanitaria di un negozio di parrucchiera, in corso Giulio Cesare, nel quartiere Aurora di Torino, per rubare 2.500 euro di prodotti di bellezza professionali.

E’ accaduto l’8 aprile scorso. La titolare ha subito denunciato l’episodio ai carabinieri della compagnia Torino Oltre Dora che hanno individuato e arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere l’autore, un marocchino di 44 anni, residente in zona.

I militari dell’Arma hanno anche scoperto l’ingegnoso espediente messo in atto dal ladro che, dopo i furti, era solito occultare la refurtiva all’interno di una borsa della spesa, di un secchio o di una cassettiera. Tutti i suoi movimenti, prima e dopo il colpo, sono stati integralmente ricostruiti dagli investigatori grazie anche alla tempestiva estrapolazione di alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza.

