Torino, saccheggiato negozio per oltre 75mila euro (FOTO)

Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine durante il periodo estivo nelle Valli di Lanzo, zona che ha triplicato la presenza di villeggiati che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze nella località montana.

Proprio durante uno di questi controlli, i carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo un uomo e una donna che procedevano a fari spenti. Nonostante i due si fossero presentati come turisti agli agenti, venivano comunque controllati; nella loro auto sono stati trovati oltre 60.000 euro in contanti, monili in oro per un valore di 15.000 euro e diversi attrezzi idonei per lo scasso.

È stato poi accertato che i due avevano saccheggiato una macelleria della zona. L’uomo, già con precedenti penali, è stato arrestato per furto aggravato e condotto al carcere di Ivrea. La donna è stata deferita in stato di libertà.

La refurtiva è stata successivamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.