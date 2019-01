Torino, saldi al via: partenza a rilento, il centro storico si affolla in tarda mattinata

I negozi di via Roma e via Garibaldi tra i più gettonati. Decine di persone in coda da Olympic, che chiuderà in primavera dopo 80 anni di attività

L’inizio non è stato promettente, tutta colpa del freddo. Poi la ripresa, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai commercianti. Saldi invernali al via a Torino e nella tarda mattina affollati i negozi del centro storico, soprattutto in via Roma e via Garibaldi. Persone in coda, come da tradizione, per entrare da Olympic, negozio d’abbigliamento storico che la prossima primavera chiuderà dopo 80 anni di attività.

Tanta gente si è recata nei centri commerciali e negli outlet, sia nel Torinese che nelle altre province. Secondo le stime di Ascom e Confesercenti, la sessione invernale degli sconti sarà in linea con quella degli ultimi anni. Per Ascom i torinesi spenderanno tra i 200 e i 250 euro a famiglia, per Confesercenti si potrebbe arrivare a 280 (+15% rispetto al 2018).